Прошение об отставке последнего оставшегося и.о. замминистра иностранных дел остается в силе

Гевондян и трое других и.о. замминистра иностранных дел решили уйти в отставку после того, как 27 мая и.о. главы МИД Ара Айвазян ушел в отставку после экстренного заседания Совета безопасности Армении, на котором обсуждалась растущая напряженность на армяно-азербайджанской границе.

На прощальной встрече с сотрудниками Министерства иностранных дел Армении 31 мая Ара Айвазян высказал решительные возражения против политики и.о. премьер-министра Никола Пашиняна в отношении национальной безопасности.

Трое заместителей Айвазяна - Артак Апитонян, Авет Адонц и Гагик Галачян - были официально освобождены от своих обязанностей во вторник. Между тем, отставка Армена Гевондяна не была принята, а это означает, что пока он будет руководить Министерством иностранных дел.

В четверг карьерный дипломат присутствовал на еженедельном заседании кабинета министров. После заседания правительства он заявил журналистам, что его прошение об отставке остается в силе.

Гевондян также сообщил, что все четыре замминистра подали в отставку по одной и той же причине.

«Потому что мы сказали, что в целом министерство иностранных дел должно иметь большее участие в принятии внешнеполитических решений», - заявил он, когда его попросили назвать эту причину.

Между тем, и.о. вице-премьера Тигран Авинян, председательствовавший на заседании кабинета министров, заявил, что заявление об отставке Гевондяна не было одобрено, поскольку «Министерство иностранных дел не могло остаться без кого-то, кто бы выполнял обязанности министра».

Авинян отказался комментировать отставку Айвазяна. «Пусть г-н Айвазян расскажет, были у него разногласия или нет», - заявил он, добавив, что Пашинян всегда консультировался с высшими дипломатами Армении перед принятием ключевых внешнеполитических решений.

В своем прощальном слове Айвазян призвал дипломатов избегать проведения политики, которая бы ставила под угрозу суверенитет и национальную безопасность Армении.

«Причина моего решения уйти в отставку заключалась в том, чтобы убедиться, что никогда не будет никаких подозрений в том, что это министерство может предпринять какие-либо шаги или согласиться с какими-либо идеями или инициативами, противоречащими нашей государственности и национальным интересам», - заявил уходящий министр иностранных дел. Его слова были встречены аплодисментами.

После ухода с поста главы МИД Ара Айвазян неоднократно отказывался сообщать подробности своих вероятных опасений. Прокуратура Армении поручила Службе национальной безопасности изучить его выступление и выяснить, требует ли оно возбуждения уголовного дела.

Выступая на заседании Совета безопасности 27 мая, Пашинян призвал к размещению международных наблюдателей на участках армяно-азербайджанской границы, где Ереван обвинил Баку во вторжении на суверенную территорию Армении.