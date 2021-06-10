Тер-Петросян: Мнения Армении по Карабаху больше никто не спрашивает

В ходе состоявшейся сегодня пресс-конференции, Тер-Петросян выразил мнение, что Россия больше никогда не покинет Карабах.

«Мы не только проиграли эту войну, но и случилось нечто хуже. Если раньше Карабах был исключен из процесса урегулирования по вине Роберта Кочаряна, то после этого поражения уже Армения исключена как сторона конфликта, мнения Армении больше никто не спрашивает. Армения не может самостоятельно принимать решения по Карабаху. После этого тяжелого военного поражения, наверное, хуже всего то, что мы больше не являемся игроком в этой игре», - заявил Тер-Петросян.

Касаясь возможности коалиции с другими силами после выборов, лидер оппозиционной партии «Армянский национальный конгресс» заявил, что они «постараются не принять неверное решение».

Он также сообщил подробности своей встречи с Николом Пашиняном после прихода последнего к власти в 2018 году. Тер-Петросян рассказал, что во время встречи он сказал Пашиняну, что в первую очередь необходимо задокументировать наследие, полученное им от Сержа Саргсяна в карабахском вопросе.

Что касается обвинений в адрес Тер-Петросяна в том, что он не смог закрепить победу в первой Карабахской войне в 90-е годы, то бывший глава государства парировал: «Я передал закрепленную победу следующим властям, и я говорил об этом давно, последний раз на своих пресс-конференциях и в публикациях. Было ясно одно: Вазген Саргсян, Роберт Кочарян и Серж Саргсян были настроены так, чтобы ни в коем случае не позволить мне реализовать эту программу, ни в коем случае, я не преувеличиваю. Если бы я попытался это сделать, началась бы гражданская война. Я подал в отставку, чтобы избежать этого», - заявил Тер-Петросян.

На вопрос, готов ли был Азербайджан в тот момент принять план мирного урегулирования, если бы не было внутренних препятствий, Левон Тер-Петросян ответил так: «В то время Азербайджан был готов гораздо больше, чем когда-либо за все последующие 23 года».