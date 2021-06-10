Штаб блока «Айастан» заявил об увольнениях сторонников в Гюмри, в правящей партии исключают политическое давление

«Наших сторонников увольняют с работы. Уже есть уволенные директора школ. Сегодня утром был уволен директор 1-й поликлиники. Вчера у нас была встреча с медицинским сообществом, он активно участвовал, а утром получил приказ об увольнении. Если такое будет продолжаться, то скоро не останется ни одного директора школы, ни одного директора медицинского учреждения, всех уволят. В прошлом тоже была практика такого давления, оно всегда было, мы знаем, мы участвовали в выборах, но мы впервые видим это в такой грубой форме», - сказал Ованнес Асоян.

Бывший губернатор Ширакской области Карен Саруханян, который является депутатом от правящей партии «Гражданский договор» и ее кандидатом на текущих выборах, исключает, что увольнения имеют политический контекст.

«Уверяю вас, что не может быть политического преследования или какого-либо политического давления, это все находится в правовой сфере. На мой взгляд, соответствующие органы, областная администрация могут обосновать, почему эти люди были уволены. Я знаю, что директора многих школ в нашей области проходят по конкретным уголовным делам, и они пытаются все это квалифицировать как политическое преследование. Но уверяю вас, что не может быть политического преследования», - заявил представитель партии и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.

Глава гюмрийского офиса блока второго президента говорит, что на данный момент, кроме увольнения их сторонников, других препятствий для работы предвыборного штаба нет.