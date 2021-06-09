В «Просвещенной Армении» опасаются, что сложившаяся ситуация может привести к гражданской войне

Другая группа представителей партии была в Котайкской области.

«Альтернатива есть, голосуйте», - призывали граждан представители партии «Просвещенная Армения», считая себя альтернативой нынешним и бывшим властям.

«Дорогие граждане, они придут к вам и скажут, что альтернативы нет, что вы должны выбирать между черным и белым, между плохим и худшим, между настоящим и прошлым. «Просвещенная Армения» говорит: это ложь. «Просвещенная Армения» говорит: есть альтернатива, которую можно выбрать ради будущего, ради национальной солидарности и консолидации, ради решения проблем», - заявляли члены партии в мегафон.

По словам Ани Самсонян, «Просвещенная Армения» - это сила, которая в случае избрания способна создать атмосферу общественной солидарности.

«Не нужно выбирать между прошлым и настоящим, потому что всегда есть альтернатива», - заявила Самсонян.

По мнению представителей партии «Просвещенная Армения», сейчас в Армении сложилась настолько взрывоопасная ситуация, что даже после выборов она может привести к гражданской войне.