Артур Ванецян: «Крым наш»

Об этом в интервью прокремлевскому YouTube-каналу Соловьёв Live заявил бывший директор Службы национальной безопасности Армении Артур Ванецян, который возглавляет список кандидатов оппозиционного блока «Честь имею» на досрочных выборах в армянский парламент.

Примечательно, что на вопрос ведущего программы Владимира Соловьева «Чей Крым?», Ванецян ответил так: «Крым наш».

В политических и общественных кругах России фраза «Крым - наш» часто используется сторонниками аннексии Крыма Россией в 2014 году.

«Армянский или российский?», - продолжил интересоваться Соловьев.

Ванецян пояснил свой ответ: «Вернее ваш. Ну а если честно, Крым - российский. Народ Крыма, более 95% населения Крыма путем голосования заявил о желании присоединиться к России. И воля народа, выраженная на референдуме, непоколебима. Я думаю, что воля народа Крыма на самоопределение должна уважаться со стороны всех. И я уверен, что, да, Крым – российский».

Одновременно, армянский оппозиционный политик провел параллель с самоопределением народа Карабаха в 90-е годы. «Люди, проживающие в Карабахе, также самоопределились путем референдума, но, к сожалению, волю народа Арцаха [Карабаха – ред.] к самоопределению не поддержали. Поддерживали Россия, поддерживали некоторые страны, но последняя карабахская война показала, что из трех принципов, лежащих в основе урегулирования нагорно-карабахского конфликта: право народов на самоопределение, территориальная целостность и неприменение силы, два были нарушены – это неприменение силы и право на самоопределение», - отметил он.

В ходе интервью Артур Ванецян высказался за установление «правильных, прямых» отношений с Россией.

«Россия не терпит лжецов, не терпит людей, которые не говорят про свои проблемы или про свои отношения прямо. С Россией нужно считаться. Россия не просто обыкновенная страна, Россия – это сверхдержава. И я думаю, что после прихода к власти мы должны рассмотреть вопрос о более тесном сотрудничестве с Российской Федерацией, более глубоких интеграционных процессах, и нужно сделать так, чтобы отношения между Россией и Арменией встали на такой уровень, чтобы никто не мог их поменять», - заявил Артур Ванецян.

Предвыборный блок «Честь имею» состоит из возглавляемой Артуром Ванецяном партии «Отечество» и бывшей правящей Республиканской партии Армении экс-президента Сержа Саргсяна.