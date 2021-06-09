Пашинян подтверждает свое предложение обменять сына на всех пленных

Первая остановка Пашиняна и представителей партии «Гражданский договор» была в поселке Мец Манташ. Здесь Пашинян подтвердил свое заявление, сделанное накануне, о том, что он готов обменять своего сына на всех армянских пленных, удерживаемых в Азербайджане.

Пашинян проинформировал, что сегодня он официально обратится в Баку по этому поводу. «Я дал указание соответствующим органам официально передать азербайджанской стороне наше предложение о том, что мой сын готов отправиться в Баку в качестве заложника при условии возвращения всех наших пленных», - заявил он.

Пашинян также коснулся приграничной ситуации, отметив, что процесс демаркации неизбежен для любого государства. «Мы в любой момент готовы приступить к реализации сделанного нами предложения, которое фактически было принято сопредседателями Минской группы ОБСЕ», - подчеркнул он.

Сегодня Пашинян также посетил общины Артик, Пемзашен, Азатан. По предварительной информации, он также встретится с родственниками плененных в карабахском Хцаберде военнослужащих.

В плен в Хцаберде попали несколько резервистов из села Азатан. Их родственники ранее заявили, что не позволят ни провластным, ни оппозиционным силам проводить у них агитацию в рамках предвыборной кампании. У них была встреча с генеральным прокурором Артуром Давтяном, когда последний вернулся из России, есть информация, что сегодня Давтян также встретится с родственниками пленных.

Позже, в 18:00, в Гюмри запланирован большой митинг.