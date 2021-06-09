Лавров: Статус Карабаха предстоит окончательно согласовать с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на форуме «Примаковские чтения».

«Я понимаю, что сейчас многие говорят о том, что остался нерешенным статус Нагорного Карабаха. Это предстоит окончательно согласовать с участием сопредседателей Минской группы ОБСЕ, которые на данном этапе, наверное, должны не будировать проблему статуса, а содействовать укреплению мер доверия, решению гуманитарных вопросов, тому, чтобы армяне и азербайджанцы снова стали жить вместе в безопасности и в экономическом благополучии. И тогда, я вас уверяю, через пару - тройку лет, если мы наладим такую жизнь, все проблемы статуса будут решаться гораздо проще», - сказал глава МИД РФ, передает ТАСС.

Он указал, что заявления из столиц стран - участниц конфликта и соседних государств часто обусловлены эмоциями. «Мы призываем всех вовлеченных в эту ситуацию все-таки способствовать успокоению и налаживанию нормальной жизни тех, кто находится на земле», - подчеркнул Лавров. Он добавил, что Россия этим активно занимается усилиями миротворцев и МЧС.

Министр также отметил, что деятельность трехсторонней рабочей группы по разблокировке региональных коммуникаций также посвящена этой задаче. «Результативность деятельности трехсторонней рабочей группы будет определяться прежде всего тем, насколько это разблокирование будет напрямую помогать улучшать жизнь людей, - отметил Лавров. - В этих трехсторонних дискуссиях и интересы Турции, и интересы Ирана однозначно учитываются, иначе все это разблокирование не будет иметь максимального эффекта».

Он также указал, что деятельность российско-турецкого центра мониторинга по перемирию в Нагорном Карабахе является очень полезным и стабилизирующим фактором.