Гагик Царукян – самый богатый из кандидатов на пост премьер-министра

Согласно декларации, поданной в ЦИК, за период с мая 2020 года по май этого года лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения» является владельцем акций 54 компаний, имеет дорогие украшения, мебель, владеет многими гектарами земли и даже является обладателем занавески стоимостью 252 тысячи евро.

Согласно 13-страничной декларации, общая площадь квартир и домов, принадлежащих самому богатому политическому деятелю Армении, превышает 21 тысячу квадратных метров, а находящаяся в его собственности земля измеряется сотнями гектаров.

Лидер ППА задекларировал 17 автомобилей. Самая заметная часть декларации, пожалуй, касается принадлежащей ему мебели и дорогих украшений. Так, мебель богатого оппозиционера стоит более 4 миллионов 700 тысяч евро, он владеет драгоценностями на сумму в 6 миллионов 600 тысяч долларов.

За год депутат-бизнесмен получил доход в 856 миллионов драмов (1,6 млн долларов), 33 тысячи долларов, 562 тысячи евро. На момент подачи декларации на счету Царукяна было 877 миллионов драмов, 53 миллиона долларов, 5 миллионов евро. Его доходы формируются из депутатской зарплаты, процентов в банке, дивидендов от акций, банковских вкладов.

На этом фоне довольно скромной выглядит декларация доходов, представленная лидером блока «Айастан» («Армения») Робертом Кочаряном.

Второй президент Армении задекларировал две квартиры: одну в Ереване, а другую в Степанакерте. За год он заработал на облигациях 277 тысяч долларов и около 29 миллионов драмов. Источниками его дохода являются заработная плата, полученная от корпорации «Система», известной своим российским капиталом, банковские депозиты и облигации.

Кочарян, который в ходе судебного разбирательства по делу о «1 марта» вышел на свободу под залог в 2 млрд драмов, не задекларировал ни машину, ни дорогое имущество.

Доходы лидера Армянского национального конгресса Левона Тер-Петросяна еще скромнее. Согласно декларации, первый президент Армении владеет частным домом в Ереване с прилегающим участком земли, а также 3 общественными помещениями.

На момент подачи декларации у него было 2 тыс. долларов. Доход Тер-Петросяна за год составил 12 млн драмов.

Доходы нынешнего лидера Армении также скромные. Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян не задекларировал недвижимое, движимое или дорогостоящее имущество. Его единственный доход – заработная плата в размере 11 миллионов 870 тысяч драмов. На момент подачи декларации денежных средств на его счету не было.

Критик Пашиняна, бывший директор Службы национальной безопасности Артур Ванецян задекларировал один объект недвижимости и более 2 млн драмов, полученных как пенсию. На его банковских счетах 10 миллионов драмов и 25 тысяч долларов.

В собственности лидера оппозиционной партии «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна находятся одна квартира в Ванадзоре, один автомобиль. Его годовая депутатская зарплата составила 7 миллионов 510 тысяч драмов.

Депутат Арман Бабаджанян, возглавляющий «Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян», задекларировал один частный дом в Ереване, один автомобиль и годовую зарплату депутата в размере 8 млн драмов. Другого имущества, согласно декларации, у него нет.

Весьма разнообразна декларация о доходах, поданная лидером партии «Республика» Арамом Саргсяном. Ему принадлежит коллекция ручек стоимостью 100 тысяч долларов, часы стоимостью 25 тысяч долларов. Доход Саргсяна от общества с ограниченной ответственностью составил 28 млн драмов.

Бывший депутат Тигран Арзаканцян, возглавляющий список Демократической партии Армении, задекларировал дорогостоящее имущество: наручные часы стоимостью 75 тысяч евро, другие наручные часы стоимостью 52 тысячи долларов, один золотой крест стоимостью 16 тысяч долларов, 2 квартиры, один автомобиль. За отчетный период доход Арзаканцяна составил 57 миллионов драмов, полученных от компании «Царь Тигран», а его средства на момент подачи декларации составили 35 миллионов драмов, 80 тысяч долларов, 60 тысяч евро.