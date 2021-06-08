Пашинян предложил своего сына в обмен на всех удерживаемых в Азербайджане армянских пленных

Кандидат в премьер-министры от партии «Гражданский договор» сделал такое заявление в ходе встречи с избирателями в Апаране на второй день предвыборной кампании, таким образом отвечая на заявление бывшего президента Армении Сержа Саргсяна.

Ранее, комментируя заявление Пашиняна о том, что «пленные простят то, что задержатся в плену на месяц или два дольше, но не простят непропорциональные уступки», Серж Саргсян предложил Пашиняну отдать в плен своего сына в обмен на 20-25 солдат, удерживаемых в Азербайджане.

«Я согласен. Я официально заявляю Алиеву: предлагаю своего сына в обмен на всех пленных. А Сержику и Робику (Роберту Кочаряну - ред.), как специалистам по торговле людьми, даю полномочия вести переговоры по этому вопросу. Если вы заработаете на этом несколько тысяч долларов, думаю, это не помешает вашей кормушке», - заявил Пашинян.

Пашинян также обратился к недавнему предложению Кочаряна организовать дуэль. «А вдруг я соглашусь и, выбрав оружие, пущу очередь в лоб? И что, после этого тоже скажете, что это насилие, убийцы?», - заявил Пашинян.