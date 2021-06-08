Совершенно необходимо иметь в парламенте политическую силу, являющуюся носителем западных, европейских ценностей – Арам Саргсян

Кандидат в премьер-министры от партии, бывший премьер-министр Арам Саргсян выразил убежденность в том, что у них есть все шансы на победу.

«В любом случае совершенно необходимо иметь в Национальном собрании политическую силу, которая является носителем западных, европейских ценностей, потому что присутствие только политических сил, защищающих интересы России, невыгодно ни одному правительству, даже самому пророссийскому, потому что у него не будет места для переговоров, для балансирования», - заявил он.

Партия «Республика» считает, что для укрепления безопасности Армении необходимо сотрудничество со странами-членами Минской группы ОБСЕ, а для разрешения сложной ситуации на армяно-азербайджанской границе необходимо обратиться в Совет безопасности ООН.Согласно партии, проблема пленных, нарушений границ и транзитных дорог должна решаться не в формате Армения-Азербайджан-Россия, а в ООН.

Что касается Карабаха, то, по словам Арама Саргсяна, пока три государства-члена Минской группы - Франция, США и Россия - говорят, что статус Карабаха не решен, это преимущество следует использовать. «Мы должны много работать со всеми тремя сопредседателями. Мы должны больше работать с Россией, мы должны работать с Россией через другие, дружественные России страны, такие как Китай, Индия, Сирия. Но я понимаю, что России также нужна Минская группа, потому что это единственная площадка, где у нее есть четкие возможности для общения с Европой и США, это единственная площадка, где она может торговаться с Азербайджаном и Турцией. В противном случае возможность этой торговли была бы полностью потеряна в этой войне. А торговаться с нами не за что. Если мы не обратимся в ООН, мы окажемся в кармане России. Невзирая на нашу независимость, все начнут с нами общаться через Россию», - заявил лидер партии «Республика».

В условиях внутриполитического кризиса, созданного в Армении после войны, по мнению Арама Саргсяна, не будет политической силы, составляющей абсолютное большинство в парламенте, будут формироваться коалиции. По его словам, у партии «Республика» есть четкое решение: они будут входить в коалицию только с партиями, которые исповедают западные ценности. Таких сил немного, но они есть, говорит он, не называя их.