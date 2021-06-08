Мы никогда не лгали, мы делали то, что обещали – Роберт Кочарян

В Сюникской области экс-президент Армении пообещал, что в случае их прихода к власти все проблемы в стране будут решены․

«Хотим ли мы иметь безопасную страну, или мы хотим продолжать стоять на коленях? Хотим ли мы иметь быстрорастущую экономику или мы хотим, чтобы безработица, бедность и эмиграция продолжали расти?», - риторически спросил Кочарян у избирателей.

Ишхан Сагателян, лидер партии АРФД, которая входит в блок «Айастан», отметил, что блок планирует провести реформы в четкие сроки.

«Мы четко говорим, что решим вопрос реорганизации нашей армии в течение года, а вопрос вооружения армии в течение трех лет. Мы говорим, что изменим структуру правительства, восстановим министерства сельского хозяйства и культуры. Мы четко говорим, какие реформы будем проводить в сфере сельского хозяйства, мы говорим, что решим проблему орошения в течение трех лет», - заявил Сагателян.

На всех встречах в Сюнике члены блока критиковали нынешнюю власть, обвиняя ее в поражении в войне, плохой экономической ситуации и в создании в стране атмосферы нетерпимости.

В Сисиане Кочарян повторил озвученную на предыдущих встречах мысль о том, что у них достаточно знаний и опыта для управления страной․

«У какой еще политической силы есть достаточно опыта, знаний, решимости и воли? Мой посыл таков: у нас есть все это. Мы никогда не лгали, мы делали то, что обещали», - заявил бывший глава государства.