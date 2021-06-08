Минобороны Армении: Плененный Азербайджаном армянский военнослужащий заблудился из-за тумана

Об этом сегодня сообщило Министерство обороны Армении.

«8 июня военнослужащий-контрактник, рядовой А. Катанян заблудился, не сориентировавшись на местности из-за тумана, и оказался на подконтрольной ВС Азербайджана территории. Заявление МО Азербайджана о том, что А. Катанян является диверсантом, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о задержании «армянского диверсанта». Оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что «диверсионно-разведывательная группа ВС Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями», 8 июня пресекла линию соприкосновения на территории Лачинского района.

«Член группы Артур Картанян был взят в плен, остальные отступили и покинули территорию», - утверждают в Азербайджане.

Минобороны Азербайджана утверждает, что «армянская диверсионная группа пыталась провести минирование территории Азербайджана».