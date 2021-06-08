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Карабах

Минобороны Армении: Плененный Азербайджаном армянский военнослужащий заблудился из-за тумана

Военнослужащий ВС Армении (архив)

Военнослужащий контрактной службы ВС Армении А. Катанян оказался на подконтрольной азербайджанским ВС территории, поскольку заблудился, не сориентировавшись на местности.

Об этом сегодня сообщило Министерство обороны Армении.

«8 июня военнослужащий-контрактник, рядовой А. Катанян заблудился, не сориентировавшись на местности из-за тумана, и оказался на подконтрольной ВС Азербайджана территории. Заявление МО Азербайджана о том, что А. Катанян является диверсантом, не соответствует действительности», - говорится в сообщении.

Ранее Минобороны Азербайджана сообщило о задержании «армянского диверсанта». Оборонное ведомство Азербайджана утверждает, что «диверсионно-разведывательная группа ВС Армении, воспользовавшись неблагоприятными погодными условиями», 8 июня пресекла линию соприкосновения на территории Лачинского района.

«Член группы Артур Картанян был взят в плен, остальные отступили и покинули территорию», - утверждают в Азербайджане.

Минобороны Азербайджана утверждает, что «армянская диверсионная группа пыталась провести минирование территории Азербайджана».

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