Пашинян обещает вендетты и кадровые чистки после выборов

«Наша задача – увидеть наш собственный рай», - заявил он в Арагацаване.

Арагацаван был первым пунктом остановки Пашиняна. Жители села встретили Пашиняна хлебом-солью, аплодисментами, посыпая его лепестками роз.

Уже выступая со сцены, Пашинян обратился к своему вчерашнему заявлению на тему армянских пленных в Азербайджане, которое он сделал в Армавирской области.

«Наша оппозиция со вчерашнего дня спекулирует на том, что я сказал, что наши пленные простят нас за опоздание на один-два месяца, но не простят нам непропорциональные уступки, затрагивающие интересы Армении. Если бы, например, все наши пленные вернулись два месяца назад, они все равно вернулись бы с опозданием в один-два месяца», - сказал он.

Уже на многолюдной площади в поселке Талин Пашинян сделал весьма примечательное заявление по поводу политических вендетт.

«Кадровой чистке будут подвергнуты те чиновники, которые, пользуясь возможностями, предоставленными революцией после 2018 года, прятались в коридорах народной власти, все это время играя роль «троянского коня». Да, дайте нам мандат на проведение этой кадровой чистки, и мы выбросим всех «троянских коней» из системы государственного управления Армении. После выборов будут вендетты против глав общин, которые пытаются давить на людей, против глав учреждений, и меня не волнует, частные это учреждение или общественные», - заявил Никол Пашинян.

Отметим, что до прихода к власти в мае 2018 и перед досрочными парламентскими выборами в декабре 2018 года Пашинян был известен своей позицией, согласно которой он обещал не осуществлять «политических вендетт» и «кадровых чисток» в системе государственного управления страны, проявляя так называемый «бархатный подход». В ходе текущей избирательной кампании Пашинян и его команда просят избирателей заменить «бархатный» мандат на «стальной».