Впервые за последний год в Армении за сутки никто от коронавируса не скончался

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 8 июня число выздоровевших пациентов увеличилось на 105 и сейчас составляет 214 609.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки в Армении от COVID-19 никто не скончался. Общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19 с начала эпидемии, по-прежнему 4 463.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 1091 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 3 122, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 1 108 066 (3 067 за сутки).