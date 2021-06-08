Главы МИД России, Франции и Германии обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и карабахский вопрос

Об этом говорится в официальных сообщениях трех стран, которые, однако, содержат разные акценты.

В частности, МИД России сообщает, что одной из обсуждаемых тем была ситуация на армяно-азербайджанской границе и вокруг Нагорного Карабаха, а также ход выполнения положений трехсторонних заявлений, подписанных лидерами Армении, Азербайджана и России 9 ноября 2020 г. и 11 января 2021 г.. «Подчеркнута важность строгого соблюдения режима прекращения огня и необходимость политико-дипломатического решения возникающих разногласий. Министры подтвердили роль Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе между Азербайджаном и Арменией. С российской стороны было отмечено, что любое подключение международных организаций возможно лишь с согласия Баку и Еревана», - отмечается в сообщении МИД РФ.

В МИД России не уточнили, о каких организациях идет речь, но известно, что несколько недель назад, когда азербайджанские вооруженные силы, по утверждению Еревана, пересекли границу Армении, президент Франции предложил урегулировать спор через Совет безопасности ООН. Кроме того, исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предложил Азербайджану вывести войска зеркальным способом, разместив на участке границы Сотк-Хознавар российских наблюдателей или наблюдателей ОБСЕ. Однако до сих пор Баку публично не принял ни одно из этих предложений и согласился только с идеей создания трехсторонней комиссии с участием России.

Франция, которая до сих пор больше всех реагировала на напряженность на армяно-азербайджанской границе, в официальном сообщении после вчерашнего телефонного разговора заявила, что готова координировать усилия с Россией. «Министр Ле Дриан выразил полную приверженность Франции снижению напряженности между Арменией и Азербайджаном всеми возможными средствами и решению вопросов, возникших в результате конфликта, произошедшего осенью прошлого года. В этом контексте министр подтвердил желание тесно сотрудничать с Россией в рамках Минской группы в качестве сопредседателя, а также на других международных площадках», - заявил официальный Париж.

Несколько недель назад президент Франции Эммануэль Макрон публично призвал Азербайджан вывести свои войска с суверенной территории Армении, однако во вчерашнем заявлении министерства иностранных дел Франции используются более дипломатичные формулировки. «Министр Ле Дриан подчеркнул необходимость начала переговоров между сторонами для преодоления делимитационных и демаркационных вызовов, независимо от последних событий, которые произошли на этих территориях», - заявил Париж, фактически, подчеркивая, что независимо от позиций, занимаемых сегодня азербайджанскими вооруженными силами, разногласия должны решаться путем переговоров.

Министр Ле Дриан подтвердил, что стороны должны сохранять предельное спокойствие и воздерживаться от любых провокаций.

МИД Германии также коротко обратился к этой теме. «Министры также обсудили неурегулированный армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха», - заявил официальный Берлин, фактически идя вразрез с заявлениями президента Азербайджана Ильхама Алиева, который утверждает, что нагорно-карабахский конфликт был урегулирован в результате 44-дневной войны и что «такого конфликта больше не существует».

В то же время МИД Германии, России и Франции заявляют, что основной темой разговора стала ситуация в Украине, по поводу которой все три стороны выразили глубокую озабоченность.