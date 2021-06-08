Арман Бабаджанян: Армении следует перестать бояться русских и начать смотреть и в других направлениях

Сначала альянс провел митинг в Эчмиадзине, затем в Армавире, после чего прошли встречи с избирателями в сельских общинах.

В селе Ханджян выступили лидеры блока Арман Бабаджанян, Левон Ширинян и Седа Сафарян.

Касаясь внешней политики, Арман Бабаджанян заявил, что пока внутриполитическое поле в Армении не урегулировано, политическая среда не очищена, невозможно говорить о внешних вызовах и новых возможностях.

Что касается армяно-российских отношений, он подчеркнул: «Мы сталкиваемся с прямой необходимостью пересмотреть нашу внешнюю политику, мы будем это делать, мы будем делать это с новыми партнерами, мы будем делать это с Россией, мы перезапустим армяно-российские отношения. Мы поставим эти отношения на основу достоинства, потому что отношения Армении с Россией все еще являются вассальными отношениями, это не равноправные отношения. Если мы действительно сможем внутренне укрепиться на этих выборах, восстановить нашу субъективность, нашу независимость, россиянам не останется ничего другого, кроме как окончательно смириться с выбором армянского народа и работать. В то же время у нас должна появиться смелость смотреть и в других направлениях. Мы должны перестать бояться русских, потому что этот страх прокладывает путь для жертв новых поколений на алтаре российско-турецкого миропорядка и дружбы».