Тер-Петросян предупредил о связанных с выборами рисках

Тер-Петросян заявил, что они готовы сделать все для победы на внеочередных выборах, назначенных на 20 июня.

«Пока идет битва между их ресурсами и сторонниками. Они не будут довольствоваться этим. Во время выборов обе стороны совершат тысячи нарушений. В случае тысяч нарушений на избирательных участках обязательно произойдут инциденты, которые могут выйти из-под контроля», - сказал он.

Выступая на официальной презентации предвыборного манифеста своей партии «Армянский национальный конгресс» (АНК), Тер-Петросян также заявил, что Пашинян и Кочарян руководствуются личной местью и никогда не выполняют своих обещаний. «Они говорят одно, а делают совершенно другое», - отметил он.

В прошлом месяце Тер-Петросян публично призвал Кочаряна и другого бывшего президента Армении, Сержа Саргсяна, возглавить вместе с ним широкий оппозиционный альянс и попытаться свергнуть Пашиняна. Он заявил, что они также должны взять на себя обязательство не баллотироваться на пост премьер-министра в случае победы их блока. Кочарян и Саргсян отвергли данное предложение.

Тер-Петросян, который являлся первым президентом Армении в 1991–1998 годах, считает, что электоральный союз трех экс-президентов оставил бы Пашиняна без всяких шансов на переизбрание.

На прошлой неделе Пашинян пригласил Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна на теледебаты в прямом эфире. Все трое отклонили это предложение.

«Я отказал Пашиняну из жалости, - пояснил Тер-Петросян вчера. - Я сжалился над ним, потому что эти дебаты могли означать [политическое] самоубийство для Никола [Пашиняна]».

Пашинян сыграл важную роль в оппозиционном движении Тер-Петросяна в 2008 году. Впоследствии он поссорился с 76-летним экс-президентом и создал свою собственную партию, «Гражданский договор», которая пришла к власти в результате мирных уличных протестов 2018 года.