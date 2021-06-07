Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Вход / Регистрация
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Политика

Республиканская партия прошла через чистилище 2018 года – Серж Саргсян

Серж Саргсян (архивная фотография)

«За последние три года Республиканская партия Армении прошла через чистилище 2018 года, через политические преследования, стала мишенью слов ненависти, было приложено максимум усилий, чтобы заставить нас замолчать, но мы не замолчали и не отступили», - заявил третий президент Армении Серж Саргсян.

В первый день предвыборной гонки лидер РПА выступил на мероприятии блока «Честь имею», в который вместе с партией «Отечество» бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна входит и возглавляемая им партия.

В своем выступлении Серж Саргсян вновь подверг резкой критике нынешние власти.

«Теперь мне и членам моей команды легко говорить «мы предупреждали», «мы прогнозировали» и т. д. Но сегодня это уже бессмысленные слова, эти слова не вернут ни наших 5 тысяч погибших ребят, ни потерянных 75% нашей родины - Арцаха [Карабаха – ред.], не будет построено домов для наших 35 тысяч беженцев и не восстановят наше национальное достоинство. И кто мог подумать, что наши герои, отдавшие за свою родную землю самое дорогое - свою жизнь - не будут даже иметь возможности покоиться с миром», - в часности, заявил Серж Саргсян.

«Армения из-за этих предателей потеряла уважение и доверие своих союзников. Эта власть популистов преуспела лишь в одном вопросе: чтобы наша нация была растерзана, ослаблена, поражена в войне и обречена на медленную смерть. И мы сейчас в таком состоянии. Предстоящие выборы – возможность победить смерть и возродиться», - добавил он.

Лидер РПА подчеркнул, что никогда не был сторонником разделения на «черных-белых», а своей деятельностью всегда старался обеспечить мир и единство внутри страны. «Наша задача в стране вновь утвердить внутриобщественную солидарность и закрыть путь к поляризации… Наша цель – не очередная поляризация и раскол, а общей победой нанести поражение власти капитулянтов», - заявил Серж Саргсян.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG