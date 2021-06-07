Республиканская партия прошла через чистилище 2018 года – Серж Саргсян

В первый день предвыборной гонки лидер РПА выступил на мероприятии блока «Честь имею», в который вместе с партией «Отечество» бывшего директора Службы национальной безопасности Артура Ванецяна входит и возглавляемая им партия.

В своем выступлении Серж Саргсян вновь подверг резкой критике нынешние власти.

«Теперь мне и членам моей команды легко говорить «мы предупреждали», «мы прогнозировали» и т. д. Но сегодня это уже бессмысленные слова, эти слова не вернут ни наших 5 тысяч погибших ребят, ни потерянных 75% нашей родины - Арцаха [Карабаха – ред.], не будет построено домов для наших 35 тысяч беженцев и не восстановят наше национальное достоинство. И кто мог подумать, что наши герои, отдавшие за свою родную землю самое дорогое - свою жизнь - не будут даже иметь возможности покоиться с миром», - в часности, заявил Серж Саргсян.

«Армения из-за этих предателей потеряла уважение и доверие своих союзников. Эта власть популистов преуспела лишь в одном вопросе: чтобы наша нация была растерзана, ослаблена, поражена в войне и обречена на медленную смерть. И мы сейчас в таком состоянии. Предстоящие выборы – возможность победить смерть и возродиться», - добавил он.

Лидер РПА подчеркнул, что никогда не был сторонником разделения на «черных-белых», а своей деятельностью всегда старался обеспечить мир и единство внутри страны. «Наша задача в стране вновь утвердить внутриобщественную солидарность и закрыть путь к поляризации… Наша цель – не очередная поляризация и раскол, а общей победой нанести поражение власти капитулянтов», - заявил Серж Саргсян.