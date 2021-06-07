Число жертв войны на данный момент составляет около 3700, может достигнуть 4 тысяч - Пашинян

«Я хочу вам сказать точное, официально подтвержденное число погибших в Армении. На данный момент их число составляет около 3700 человек, мы предполагаем, что оно может достигнуть 4 тысяч. Кто-нибудь может объяснить, почему они [оппозиция] продолжают говорить о пяти тысячах, о семи тысячах? Это их желание? Что значит, завышать число жертв», - сказал Пашинян.

Отметим, что по состоянию на конец января также заявлялось о том, что число жертв составит около 4000.