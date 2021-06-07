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Карабах

Число жертв войны на данный момент составляет около 3700, может достигнуть 4 тысяч - Пашинян

Число армянских жертв в 44-дневной войне в Карабахе составляет около 3700 человек, сегодня в первый день избирательной кампании в общине Гегакерт Армавирской области заявил и.о. премьер-министра, кандидат в премьер-министры от партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

«Я хочу вам сказать точное, официально подтвержденное число погибших в Армении. На данный момент их число составляет около 3700 человек, мы предполагаем, что оно может достигнуть 4 тысяч. Кто-нибудь может объяснить, почему они [оппозиция] продолжают говорить о пяти тысячах, о семи тысячах? Это их желание? Что значит, завышать число жертв», - сказал Пашинян.

Отметим, что по состоянию на конец января также заявлялось о том, что число жертв составит около 4000.

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