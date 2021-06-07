Основной посыл «Просвещенной Армении» - формирование внутриполитического примирения, солидарности в стране

В первый день кампании одна группа «Просвещенной Армении» находится в Сюнике, другая - в центре Еревана.

«Наш основной посыл – это внутриполитическое примирение, мир, солидарность, консолидация, единство и, наконец, формирование правительства национального согласия. Мы не остановимся, мы сделаем все, чтобы национальное согласие, единство победили. 21 июня - это та черта, после которой в стране должно быть восстановлено единство», - заявил лидер партии и ее кандидат на пост премьер-министра Эдмон Марукян.

Он предупредил, что внутриполитическое напряжение находится на опасном уровне и что борьба двух полюсов может привести к гражданской войне и столкновениям между простыми гражданами.

Для того, чтобы избежать поствыборных столкновений, Марукян ожидает получить достаточно голосов избирателей, чтобы, как отметил он, «Просвещенная Армения» смогла принудить стороны к солидарности.