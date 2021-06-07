«Наш бархатный мандат замените на стальной» - партия Пашиняна начала предвыборную кампанию

«Некоторые говорят, что 20 июня они победят [использует синоним армянского глагола «победить», употребляемый Робертом Кочаряном – ред.]. Мы же говорим, вы понесете наказание», - заявил Никол Пашинян.

Пашинян вновь посвятил существенную часть своего выступления бывшим властям, а также ответил на заявления своих политических оппонентов.

Он заявил, что выборы 2021 года нужны для того, чтобы установить внутренний мир, отметив, что силы, которые хотят спровоцировать гражданскую войну, должны быть искоренены.

«Мы ожидаем, что получим, по крайней мере, 60 процентов голосов для того, чтобы полученным от вас твердым, стальным мандатом вычеркнут из политического поля Армении те силы, которые хотят спровоцировать гражданскую войну в Республике Армения», - подчеркнул исполняющий обязанности премьер-министра.

Во время своего выступления в Паракаре Пашинян напомнил о расстреле парламента 27 октября 1999 года, когда министром национальной безопасности был Серж Саргсян, а президентом был Роберт Кочарян.

Он также отреагировал на слова Кочаряна о том, что тот «с большим удовольствием пригласит его [Пашиняна] на дуэль любым видом оружия».

«Полагаю, что данный субъект должен будет лично взять оружие, поскольку Наири Унанян находится в тюрьме. Все его правление заключалось в том, что он собственный народ приглашал на дуэль или расстреливал его. Так было и 1 марта 2008 года, когда расстреляли людей, причем без приглашения. Или же тот [Серж Саргсян]. Ты был министром национальной безопасности, когда спикера парламента, премьер-министра расстреляли. Почему после этого ты не выбросился из окна? Может быть потому, что структура, которую ты возглавлял, была в курсе того, что происходит и не предприняла никаких шагов для обеспечения безопасности страны, возможно, потому, что Вазген Саргсян и Карен Демирчян выступили против плана передачи Мегри Азербайджану?», - заявил Пашинян.

Отметим, что на встрече с избирателями в Джермуке накануне, говоря об ответственности Пашиняна за гибель солдат, третий президент Армении Серж Саргсян заявил, что если бы Пашинян имел хоть немного достоинства, то он должен был покончить с собой.

«Я клянусь, если бы я был верховным главнокомандующим, и была бы такая ситуация, я бы просто застрелился. Кому нужна такая жизнь?», - сказал Серж Саргсян.



