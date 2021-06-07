ППА проведет кампанию под лозунгом «Безопасная и сильная Родина»

Кампания проходит под лозунгом «Безопасная и сильная Родина».

С сегодняшнего дня и все последующие дни председатель партии, кандидат в премьер-министры Гагик Царукян будет каждый день находиться в регионах Армении, лично представляя положения программы партии, заявили в ППА.

«Все системы безопасности в Армении разрушены», - отметил член партии Арман Абовян, представляя положения программы, касающиеся безопасности, в которых говорится, что для того, чтобы жить в безопасной стране, неизбежно нужно расширять отношения с Россией.

«Необходимо максимально расширить отношения и подписать новое военно-политическое соглашение», - заявил Абовян.

Среди приоритетов программы – международное признание Нагорного Карабаха и восстановление территориальной целостности и безопасности. «Конечно, мы считаем, что восстановление территориальной целостности Арцаха [Карабаха – ред.] должно происходить путем мирных переговоров. Но если у нас не будет сильной системы безопасности, то путем мирных переговоров невозможно будет решить этот вопрос, самый важный вопрос, вопрос существования всех нас», - подчеркнул он.

Партия также представила положения программы, касающиеся социальных и образовательных реформ и экономического развития. Самым обсуждаемым из положений программы стало обеспечение погашения сельскохозяйственных и потребительских кредитов до 3 млн драмов (около 6 тысяч долларов). В Армении около 2 миллионов 200 тысяч заемщиков, общая кредитная задолженность которых составляет 4 триллиона драмов.

«Все расчеты у нас уже произведены. После получения достаточного количества голосов, если партия «Процветающая Армения» сформирует правительство и реализует новую программу правительства, мы немедленно приступим к облегчению кредитного бремени нескольких сотен тысяч граждан Республики Армения», - заявил член ППА Артур Григорян.

Партия планирует проведение активной избирательной кампании, чтобы набрать достаточное количество голосов для формирования правительства.

Одновременно, Ивета Тоноян заявила, что они выявят и представят в соответствующие органы силы, пытающиеся очернить партию.

В прессе в последние дни появилось видео, где две женщины, представляющие партию «Процветающая Армения», пытаются выяснить у жительницы, есть ли у нее кредит, проблемы, связанные со студентом в семье или с жильем. Согласно распространителям ролика, это делалось для того, чтобы предложить предвыборную взятку.

«Это явная провокация, направленная провокация», - заявил Тоноян.

«Женщины просто интересовались, чтобы знать, какой именно пункт программы они могут представить. И мне бы очень хотелось, чтобы СМИ и представители различных неправительственных организаций с тем же энтузиазмом представляли как, скажем, в рабочее время, в эти самые минуты агитацией занимаются чиновники или конкретно глава правительства, что, уверена, вы знаете, является незаконным», - подчеркнула представительница партии «Процветающая Армения».

Представители партии заявляют, что участвуют в выборах для того, чтобы победить и сформировать правительство.

Ранее лидер ППА Гагик Царукян исключил сотрудничество с правящей партией «Гражданский договор». Сегодня также представители ППА заявили, что не обсуждают вопрос о формировании коалиции с другими партиями.