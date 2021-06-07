Кочарян заявляет, что не собирался сдавать Мегри, и что сейчас не нужно вести переговоры по коридору

Выступая в Агараке, кандидат в премьер-министры от блока Кочарян заявил, что в свое время он не собирался сдавать Мегри, как это утверждает и.о. премьер-министра.

По словам Кочаряна, эти обвинения являются антипропагандой против него.

О версии, согласно которой в бытность президентом Кочарян собирался сдать Мегри в рамках нагорно-карабахского урегулирования, на встречах в последние дни говорил исполняющий обязанности премьер-министра, кандидат в премьеры от партии «Гражданский договор» Никол Пашинян.

«О каком-либо коридоре как о коридоре мы не должны вести переговоры, но мы также должны понимать, что раз есть такой интерес, то это опасность для нас, но это также и возможность использовать эту карту вместе с другими игроками», - сказал он.

О том, что второй президент Армении собирался передать Мегри Азербайджану, с возмущением заявил уже один из жителей Мегри перед встречей Кочаряна в этом городе. Он заявил, что был депутатом от блока «Единство» Карена Демирчяна и до сих пор помнит, когда, кто и как предлагал этот вариант. «Как Вардан Осканян предлагал варианты – отдать полосу шириной 1,5 километра Азербайджану. Меня не волнует, что скажет Кочарян. Самым важным моментом было то, что он оставил Карабах вне переговоров, превратил карабахско-азербайджанский конфликт в территориальный спор между Арменией и Азербайджаном», - заявил он.

То же самое гражданин объяснял и сторонникам Кочаряна, но вызвал их гнев: «Именно эта власть разрушила эту страну. Сыроварня в Мегри была приватизирована, она не работала ни минуты во время их приватизации, они ее приватизировали, они из тех людей, которые должны разрушить эту страну, они пришли за этим».

В блоке «Айастан» считают, что ситуацию в стране можно изменить и готовы взять на себя это бремя.

На встречах в Сюнике представители блока говорили о вопросах, касающихся безопасности, инвестиций, туризма и так далее.