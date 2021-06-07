В Армении официально стартовала избирательная кампания

Кампания продлится до 18 июня включительно.

В выборах участвуют 26 политических сил: 22 партии и 4 блока.

Все бывшие руководители страны и нынешний лидер принимают участие в выборах.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян возглавляет список партии «Армянский национальный конгресс», второй президент Роберт Кочарян – первый в списке блока «Айастан» («Армения»), премьер-министр Никол Пашинян возглавляет партию «Гражданский договор». Третий президент Серж Саргсян не представлен в партийных списках, но возглавляемая им Республиканская партия Армении участвует в выборах в блоке «Честь имею», а сам Серж Саргсян активно участвует в кампании.