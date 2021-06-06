Минобороны Армении сообщило об очередном инциденте на границе с Азербайджаном

Согласно сообщению, инцидент сопровождался стрельбой, однако пострадавших нет.

В сообщении говорится, что часть скота, который пас пастух села Кут Гегаркуникской области на прилегающих к селу участках, продвинулась в сторону позиции азербайджанских военных.

«Когда пастух с намерением отогнать скот продвинулся в сторону азербайджанских военных, в его направлении был открыт огонь. Военнослужащие ВС Армении немедленно подошли к месту происшествия, в ответ азербайджанская сторона вновь открыла огонь. После ответных действий армянской стороны огонь был прекращен, а большая часть скота была возвращена. В результате стрельбы никто не пострадал», - говорится в сообщении Минобороны Армении.