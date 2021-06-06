Сборная Армении по футболу в товарищеском матче уступила шведам

Счет в матче на 16-й минуте открыли шведы благодаря голу, забитому Эмилем Форсбергом со штрафного.

Маркус Даниэльсон удвоил преимущество хозяев на 34-й минуте.

Во втором тайме Армении удалось сократить отставание в счете благодаря голу Вагана Бичахчяна, забитому на 64-й минуте. Однако под занавес матча, на 85-й минуте, Маркус Берг восстановил преимущество сборной Швеции в два мяча.

Это второй товарищеский матч, сыгранный на этой неделе подопечными Хоакина Капарроса в рамках подготовки к осеннему отрезку отборочного цикла ЧМ-2022.

1 июня также в гостевом матче армянские футболисты сыграли вничью 1:1 с вице-чемпионами мира сборной Хорватии, которая как и шведы готовится к финальной части Евро-2020, стартующей 11 июня.