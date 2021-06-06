Власти представляют предвыборную программу, оппозиция считает важным ведение избирательной кампании без вражды

Кандидат партии в премьер-министры Никол Пашинян рассказал о предвыборной программе накануне во время мероприятия по сбору средств для избирательной кампании.

Важное место в программе партии занимают вопросы внешней безопасности, для чего будут использоваться несколько инструментов: дипломатия, внешняя политика, реформа вооруженных сил.

В качестве важной составляющей обеспечения безопасности Никол Пашинян сослался на подписанное 9 ноября трехстороннее заявление. «Необходимо сделать все, чтобы стороны полностью выполнили взятые на себя обязательства. Республика Армения до сих пор выполняла взятые на себя обязательства и конструктивно работает в этом направлении», - подчеркнул он.

Пашинян также обратился к пункту трехстороннего заявления, касающегося открытия коммуникаций в регионе. «Я хочу, чтобы мы, наконец, констатировали следующее: правительство Республики Армения не обсуждало, не обсуждает и не будет обсуждать какие-либо вопросы в коридорной логике. Если вы хотите знать, что означает положение в заявлении от 9 ноября об открытии региональных коммуникаций, то читайте трехстороннее заявление, принятое в Москве 11 января», - подчеркнул он.

Незадолго до официального начала избирательной кампании на досрочных парламентских выборах 20 июня ряд оппозиционных политических сил также провел обсуждения. Представители 13 сил, участвовавших в дискуссии, согласились с тем, что необходимо положить конец атмосфере ненависти, а выборы провести в атмосфере национальной солидарности.

«15 дней недостаточно, чтобы изменить общественное сознание, но можно провести кампанию, не посылая дополнительных сигналов вражды и ненависти», - заявила член возглавляемого вторым президентом Армении Робертом Кочаряном блока «Айастан» («Армения») Лилит Галстян.

Одновременно Галстян подчеркнула необходимость исключения сотрудничества с политической силой, возглавляемой Пашиняном, которая, как считают оппозиционеры, ведет страну и нацию к погибели.

Представитель Демократической партии Армении Арам Саргсян подчеркнул, что все силы несут ответственность за сохранение государства. А представитель партии «Просвещенная Армения» Карен Симонян констатировал отсутствие «здоровых переговоров».