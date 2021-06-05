Минобороны: «ВС Азербайджана пытались провести работы по укреплению на территории Армении, но это было предотвращено»

«В последнее время вооруженные силы Азербайджана несколько раз предпринимали попытки провести работы по укреплению на приграничных участках армяно-азербайджанской границы на территории Республики Армения, что, однако, было своевременно предотвращено соответствующими действиями армянских подразделений», - говорится в сообщении, распространенном Министерством обороны Армении 5 июня.

В Минобороны отметили, что, в частности, 3 июня вооруженные силы Азербайджана пытались провести земляные работы с трактором в приграничной зоне на территории Республики Армения.

«После предупредительных выстрелов армянских подразделений работы были остановлены. Азербайджанской стороне было выдвинуто четкое требование исключить повторение подобных попыток», - заявили в Минобороны Армении.

Тем не менее, согласно армянской стороны, вооруженные силы Азербайджана продолжают проводить инженерно-фортификационные работы «в районах, где расположены их боевые опорные пункты, без пересечения границы с Республикой Армения».

«Поскольку передвижение азербайджанских военных в этих районах заметно из сел Верин Шоржа и Кут Гегаркуникской области, это вызывает обеспокоенность местного населения, что отражено в отчете омбудсмена», - говорится в сообщении Минобороны.

Отметим, что омбудсмен Армении в очередной раз забил тревогу по поводу незаконного присутствия азербайджанских военных на суверенной территории Армении: «Вооруженные силы Азербайджана незаконно останавливают сельчан на пастбищах возле сел в Гегаркуникской области, требуют объяснений, куда они движутся, с какой целью, что перевозят, пытаются провести незаконные обыски автомобилей и угрожают».

В офис омбудсмена поступила информация о том, что азербайджанцы на автомобилях спускались на пастбища Верин Шоржа, где расположены загоны и где жители села пасут свой скот.