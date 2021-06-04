Московские переговоры продолжаются на самом высоком уровне – Арсен Торосян

По его словам, последняя встреча представителей Азербайджана, России и Армении в Москве была содержательной и с четко расставленными акцентами.

«Переговоры будут продолжены, чтобы мы достигли решения, о котором мы неоднократно говорили: азербайджанские вооруженные формирования должны покинуть суверенную территорию Армении, и это произойдет», - подчеркнул Торосян.

По словам Торосяна, достижением в переговорах является то, что «на самом высоком уровне есть взаимопонимание с единственным партнером в нашей системе безопасности, с Российской Федерацией, относительно того, каким должно быть решение, и они прилагают все усилия, чтобы это произошло без единого выстрела», - заявил Торосян.

Руководитель аппарата правительства также заверил, что предпринимаются все усилия для возвращения захваченных ВС Азербайджана шестерых армянских военнослужащих.

Между тем, глава общины Верин Шоржа Варденисского района Гегаркуникской области Армении Артем Ераносян в беседе с Радио Азатутюн сегодня сообщил, что военнослужащие Азербайджана, которые в прошлом месяце выдвинулись вглубь территории Армении, в настоящее время ведут активное строительство траншей и дороги.

«Это наша земля, но они на ней копают новые траншеи, строят дороги, чтобы из окопа в окопа теперь они могли перемещаться и на машинах. Они делают, что хотят», - посетовал глава местной администрации.