ОДКБ проведет учения в Армении: по мнению экспертов, это все равно неадекватный ответ

По словам военного эксперта Карена Ованнисяна, военные учения могут быть сдерживающим фактором для Азербайджана, но не являются необходимым ответом на запрос Армении в ОДКБ.

«ОДКБ приняла решение в ответ на обращение Республики Армения провести военные учения, похоже, для решения большого вопроса, который постоянно поднимается: почему ОДКБ как положено не реагирует за запрос Республики Армения? По большому счету, можно сказать, что эти военные учения так или иначе могли бы состояться в Армении даже без этих известных событий. Я, честно говоря, не хочу связывать их с нашими проблемами, но, тем не менее, считаю нонсенсом не связывать их с ними, потому что, в конце концов, особенно в последнее время это единственное действие или единственное военное сотрудничество, которое видно и которое открыто демонстрируется. Но опять же, я по-прежнему придерживаюсь мнения, что мы запрашивали не это, не проведение военных учений в Республике Армения, а мы обращались за конкретным заявлением или действием», - отметил Карен Ованнисян.

Российское государственное информационное агентство Sputnik со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ накануне сообщило, что в Армении пройдут специальные учения «Гром-2021».

«В ходе учения, проведение которого запланировано на территории Республики Армения, будут отработаны в два этапа практические действия с задействованием бронетехники, специального автотранспорта, авиации, БПЛА, служебно-розыскных собак», - сказал пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Зайнетдинов сообщил, что 1-3 июня в Армении состоялись штабные переговоры по подготовке учения, которое предусматривает формирование сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.



Из Минобороны Армении не удалось узнать, где конкретно будут проходить учения и какие войска примут в них участие.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Уже более трех недель ситуация на армяно-азербайджанской границе остается напряженной. Ереван обвиняет Баку в нарушении границы и вторжении на суверенную армянскую территорию на некоторых участках глубиной до 3,5 километров.

Армянская сторона обратилась по данному вопросу в ОДКБ, однако выражения четкой позиции, а тем более действия со стороны организации пока не последовало.

По мнению политического обозревателя Акопа Бадаляна, если эти учения будут рассматриваться в качестве ответа на запрос Армении, это не будет достаточно серьезным шагом.

«По степени напряженности и характера это неадекватный ответ, потому что мы имеем дело с фактическим нарушением границы государства-члена ОДКБ, то есть зоны ответственности ОДКБ. Это нарушение все еще не устранено, вооруженные силы другого государства стоят там. При таких обстоятельствах от ОДКБ, несомненно, требуется более серьезная, предметная реакция, по крайней мере, на политическом уровне», - подчеркнул Бадалян.