Центробанк пересмотрит прогноз экономического роста в Армении

В марте Центробанк предсказал, что экономика Армении вырастет на 1,4 процента после сокращения на 7,6 процента в прошлом году из-за пандемии коронавируса и войны в Нагорном Карабахе.

Галстян заявил, что теперь банк ожидает более быстрого роста. Он не стал уточнять пересмотренные прогнозы, которые будут опубликованы в ближайшее время.

«Например, в первом квартале [этого года] наш показатель экономической активности снизился на 2 процента, а не на 6 процентов, как мы прогнозировали. Ситуация в сфере услуг лучше, чем ожидалось ... и есть больше поступающих денежных переводов и ряд других факторов», - заявил он.

В то же время Галстян сообщил, что количество армянских компаний и домашних хозяйств, обращающихся за кредитами в коммерческие банки, сократилось, несмотря на начавшееся восстановление экономики.

Глава Центробанка предположил, что многие граждане Армении, возможно, пока воздерживаются от запланированных ими крупных расходов.

«То есть люди, которые планировали купить новую стиральную машину или телевизор, могут ждать, пока их доходы восстановятся [до докризисного уровня], прежде чем обращаться [за кредитом]», - сказал он.

Галстян также предупредил, что инфляция потребительских цен в Армении в ближайшие месяцы может вырасти еще больше из-за внешних факторов. «Цены на мировых товарных рынках продолжают расти, что отразится и на Армении», - сказал он.

Согласно официальной статистике, годовая инфляция уже достигла 6,2 процента в апреле, что намного выше целевого показателя в 4 процента, установленного правительством Армении и ЦБ РА на 2021 год. Галстян в прошлом месяце признал, что власти, скорее всего, не выполнят этот целевой показатель.

Инфляция, выше той, что прогнозировалась, была вызвана ростом цен на продовольственные товары. Данные правительства показывают особенно резкое повышение стоимости в основном импортируемых продуктов питания, таких как растительное масло и сахар.