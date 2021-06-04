Неопределенность по поводу МИД Армении продолжается

Министр иностранных дел Ара Айвазян ушел в отставку 27 мая после экстренного заседания Совета безопасности Армении, на котором обсуждался рост напряженности на армяно-азербайджанской границе.

Формально Айвазян был освобожден от своих обязанностей в понедельник после обращения к сотрудникам МИД на прощальной встрече. Он намекнул, что решил уйти из-за несогласия с решениями правительства, которые, по его мнению, могут поставить под угрозу суверенитет страны и ее национальную безопасность. Он не стал вдаваться в подробности.

Как сообщило в четверг министерство, министерские обязанности в настоящее время выполняет один из четырех заместителей Айвазяна – Артак Апитонян.

Ни Апитонян, ни другие представители МИДа не присутствовали на заседании кабинета Пашиняна в четверг.

Кроме того, официальные лица министерства изначально не принимали участия и в парламентских дебатах по выполнению государственного бюджета Армении на 2020 год, относящихся к работе дипломатической службы. Их отсутствие вынудило руководство Национального собрания дважды переносить заседание, назначенное на утро четверга.

Заседание состоялось только после того, как в парламент прибыл глава финансового управления МИД.

Депутат от оппозиционной партии «Процветающая Армения» Микаел Мелкумян поинтересовался, почему министерство не направило вместо этого одного из заместителей министра.Проправительственный депутат Рубен Рубинян ответил, что спикер парламента Арарат Мирзоян получил письмо от министерства, в котором говорится, что они слишком заняты, чтобы выступать перед законодателями и отвечать на их вопросы.

Другой депутат от оппозиции Тагуи Товмасян заявила, что все четыре замминистра приняли решение уйти в отставку. По ее словам, они не хотят нести ответственность за «предательские» усилия Пашиняна по урегулированию пограничного спора с Азербайджаном.

По крайней мере, один из заместителей министра, Гагик Галачян, подал в отставку 27 мая. Галачян в четверг отказался комментировать свой шаг, порекомендовав все вопросы направлять в пресс-службу МИД.

В письменных комментариях, направленных Радио Свобода, говорится, что Апитонян, Галачян и два других заместителя министра «продолжают выполнять свои обязанности». В комментарии не объясняется, почему никто из них не присутствовал на заседании кабинета министров и не участвовал в парламентских дебатах.

Выступая на заседании Совета безопасности 27 мая, Пашинян призвал к размещению международных наблюдателей вдоль участков армяно-азербайджанской границы, где в течение последних трех недель происходит противостояние между военными двух стран.

Некоторые деятели оппозиции и другие критики Пашиняна осудили это предложение, обвинив его в неспособности защитить страну от внешней агрессии и в заговоре с целью уступить территории Армении Азербайджану. Премьер-министр и члены его команды отрицают это.

Высказывания Айвазяна дали недоброжелателям Пашиняна еще один повод для критики властей. В понедельник пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворкян призвала уходящего министра публично разъяснить, «кто, где и как собирался предпринять какие-то шаги или принять решения, противоречащие национальным и государственным интересам нашей страны».