Вице-спикер парламента назвала критикующего власти депутата «идиоткой»

Тагуи Товмасян вышла из фракции «Мой шаг» после осенней войны в Карабахе, критикуя власти и считая их виновными за поражение. В настоящее время Товмасян включена в список кандидатов на досрочных парламентских выборах от блока «Честь имею», в который также входит бывшая правящая Республиканская партия Армении.

После сегодняшнего критического выступления Товмасян с трибуны парламента представляющая фракцию «Мой шаг» и партию и.о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Лена Назарян вслух негромко назвала ныне независимого депутата «идиоткой». Это стало слышно в зале, поскольку Назарян, вероятно, случайно оставила микрофон включенным.

Тагуи Товмасян вернулась на трибуну и потребовала от Назарян извинений. «Вместо того, чтобы извиняться за то, что вы, ваше правительство, осквернили трупы, поместили их в мешки с картошкой, вы отвечаете на критику оскорблениями? Вам должно быть стыдно. Я требую извинений за ваше дерзкое поведение», - заявила депутат.

Лена Назарян, однако, не стала извиняться. «Госпожа Товмасян, если я не говорю о своих чувствах и эмоциях, это не значит, что я ничего не чувствую. Мы тоже люди, и у нас тоже есть терпение», - заявила вице-спикер парламента.

Товмасян и Назарян продолжили взаимные обвинения за пределами зала Национального собрания. Назарян отказалась извиняться, более того, она потребовала извинений со стороны Тагуи Товмасян. «Вы сами должны извиниться за то, что были членом фракции на протяжении всей войны, покинули фракцию после поражения и заявили, что ответственность лежит на нас, в то время как на протяжении всей войны вы также были членом фракции, выйдя из нее в нужный момент», - заявила Лена Назарян.