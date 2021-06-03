Мишель призвал Пашиняна и Алиева возобновить переговоры по урегулированию карабахского конфликта

Мишель призвал стороны возобновить переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в заявлении Европейского совета, опубликованном в среду после переговоров в Брюсселе.

«Он [Мишель] напомнил, что полное выполнение соглашения о прекращении огня между Азербайджаном и Арменией от 9 ноября 2020 года необходимо для региональной безопасности и стабильности. Европейский Союз готов предоставить свой опыт в области делимитации и демаркации границ и способствовать укреплению доверия», - говорится в заявлении.

Мишель призвал к «безотлагательному сотрудничеству между двумя сторонами в обеспечении полного возвращения военнопленных и задержанных, в вопросе минных полей и других потенциальных гуманитарных проблем».

«Европейский союз предоставляет гуманитарную помощь почти на 20 миллионов евро и будет продолжать в ней участвовать. Однако решение этих насущных вопросов – лишь первый шаг к прочному мирному урегулированию. Президент призвал обе стороны возобновить переговоры в конструктивном духе», - говорится в заявлении.

Шарль Мишель «подчеркнул важность стабильности и процветания на Южном Кавказе для Европейского союза и углубления отношений с двумя странами-партнерами».

«Европейский союз глубоко заинтересован в безопасности, стабильности и процветании региона Южного Кавказа как неотъемлемой части Восточного партнерства ЕС», - говорится в заявлении.