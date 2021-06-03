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Политика

На данный момент для наблюдения за выборами аккредитованы одна местная и две международные организации

Голосование на выборах в Армении (архив)

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении на данный момент аккредитовала одну местную НПО (Transparency International, 67 наблюдателей) и две международные организации (БДИПЧ/ОБСЕ и Межпарламентская ассамблея СНГ) для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами 20 июня.

Как сообщила пресс-секретарь председателя Центральной избирательной комиссии Эрмине Арутюнян, крайний срок подачи заявлений для организаций, осуществляющих наблюдательные миссии, - 5 июня.

«Здесь находится основной состав БДИПЧ/ОБСЕ, и 38 долгосрочных наблюдателей. Вероятно, будут также краткосрочные наблюдатели, количество которых я пока не могу назвать. Другая международная организация, которая в настоящее время аккредитована Центральной избирательной комиссией, - это наблюдательная миссия СНГ, аккредитовано около 70 наблюдателей », - сказал Арутюнян.

Для наблюдения за выборами Transparency International сформирует наблюдательную миссию с тремя другими организациями - Клубом журналистов «Аспарез», Научно-образовательным фондом Restart и Фондом правового развития и защиты.

Число зарегистрированных избирателей в Армении – 2 миллиона 583 тысячи 823 человека. В выборах участвуют 22 партии, 4 блока, сформировано 2008 избирательных участков.

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