Пашинян встретился с премьер-министром Бельгии

Как сообщают из пресс-службы премьер-министра Армении, собеседники подчеркнули важность продолжительного развития политических и экономических отношений между Арменией и Бельгией и в этом контексте отметили важную роль контактов на высоком уровне.

Никол Пашинян и Александр де Кро подчеркнули заинтересованность правительств двух стран в расширении торгово-экономических связей и инвестиций, реализации совместных программ в различных секторах экономики, а также продвижении демократических реформ в Армении.

В этой связи была подчеркнута важность эффективной реализации мероприятий “Дорожной карты” в рамках Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Стороны обсудили повестку проводимых в Республике Армения реформ, особо подчеркнув реформы в сфере полиции. Александр де Кро отметил важность проведения демократических реформ и подчеркнул приверженность ЕС продолжению поддержки Армении в процессе реформ.

Подчеркнув важность развития экономических связей с Арменией, Александр Де Кро отметил, что планируется визит торговой миссии Бельгии в Армению, которая изучит перспективы и возможности развития торговых и инвестиционных отношений между двумя странами. Визит планируется провести параллельно с празднованием 100-летия основания армянской общины Бельгии.



В сообщении также говорится, что «в ходе встречи стороны коснулись провокационных действий подразделений азербайджанских вооруженных сил на границе между Арменией и Азербайджаном, подчеркнули необходимость вывода последних с суверенной территории Республики Армения и разрешения ситуации мирным путем».

«Премьер-министр Бельгии отметил, что происходящее вызывает озабоченность, и этот вопрос находится в центре их внимания.

Двусторонне также была подчеркнута важность обеспечения возвращения удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных и возобновления процесса урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ», - отмечается в сообщении пресс-службы премьер-министра Армении.