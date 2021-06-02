Пашинян заявляет, что его предложение по выходу из приграничной ситуации приемлемо для Франции

«Я констатировал, что президент Макрон заинтересован и намерен проводить активную политику с тем, чтобы международные организации, в том числе Минская группа ОБСЕ, были более вовлечены в обеспечение стабильности и безопасности в нашем регионе», - сказал он.

По словам Пашиняна, они обсудили с Макроном, какие шаги необходимо предпринять для восстановления процесса карабахского урегулирования в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Что касается роли России, Никол Пашинян говорит, что находится в постоянном контакте с президентом России, последний телефонный звонок был 31 мая. По словам и.о. премьер-министра Армении, существует идентичный подход к разрешению ситуации: вооруженные силы Азербайджана должны отойти от границы Республики Армения.

«И наша позиция такова, что Азербайджан, как я уже сказал, должен отвести войска. Рассчитываем, что Россия и как партнер по Договору о коллективной безопасности, и как стратегический партнер, четко сформулирует эту позицию, потому что не выход войск Азербайджана после констатации этого факта означает вступление в силу статьи 4 ОДКБ, которая квалифицирует данное действия как агрессию против государства-члена», - сказал Пашинян.

Кроме того, по словам и.о. премьер-министра, подходы Армении и России идентичны в вопросе, какова граница Армении в проблемной части. По словам Пашиняна, это административная граница Советского Союза, которая была делимитирована и демаркирована еще в советское время и по поводу которой карты Армении и России идентичны.

Никол Пашинян заявил, что они видят возможность урегулировать ситуацию дипломатическим путем․ «Эту ситуацию необходимо разрешить дипломатическим путем. Мы все еще видим эту возможность в данный момент, мы продолжим наши усилия в этом направлении».

Встреча с армянской общиной Франции, которая, кстати, завершила рабочий визит Никола Пашиняна в Париж, сопровождалась акцией протеста и инцидентом.

Действующая также в армянской диаспора партия «Дашнакцутюн» бойкотировала встречу, несколько десятков демонстрантов стояли возле посольства Армении, выкрикивая оскорбительные лозунги.

Кортеж, перевозящий делегацию Никола Пашиняна и журналистов, подвергся нападению. Демонстранты начали бросать предметы, повредив лобовое стекло и зеркало автомобиля, в котором находились журналисты. Полиция выставила усиленный кордон на месте, не подпустив митингующих к зданию посольства.

В отличие от собравшихся снаружи, пришедшие на встречу представители армянской общины приветствовали и провожали Никола Пашиняна аплодисментами, словами благодарности и одобрения.

Накануне поздно вечером Никол Пашинян прибыл в Бельгию. Сегодня в Брюсселе у него состоятся встречи с премьер-министром Бельгии, а также с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем.