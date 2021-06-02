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Либо будет разблокирование с использованием суверенной инфраструктуры Армении, либо ничего – Мгер Григорян

Мгер Григорян

«Либо будет разблокирование с полным использованием суверенной инфраструктуры Армении, либо ничего не произойдет», - накануне журналистам заявил член трехсторонней комиссии по разблокированию региональных транспортных коммуникаций, и.о. вице-премьера Армении Мгер Григорян.

Армянская сторона опровергает заявления Азербайджана о «Зангезурском коридоре», заявляя, что коридора нет, а есть региональная транспортная разблокировка.

На вопрос, состоит ли проблема только в терминологии, Мгер Григорян ответил так: «Вновь заверяю вас, что если кто-то, говоря «коридор», подразумевает некоторую степень влияния на суверенитет, то это исключается. Такого обсуждения не будет, и не было».

На вопрос Радио Азатутюн, чем на практике отличается «разблокировка» от «коридора», и.о. вице-премьера ответил так: «Дело в восприятии. Есть те, кто рассматривают это как направление. Есть те, кто считают это целью. Есть те, кто рассматривают это как специфическую инфраструктуру… Речь идет о нашей суверенной инфраструктуре в случае разблокировки. Либо будет разблокирование с использованием нашей суверенной целостной инфраструктуры, либо ее не будет».

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