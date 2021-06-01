Франция рядом с Арменией – можете сейчас и впредь также полагаться на нас: состоялась встреча Никола Пашиняна и Ришара Феррана

Как сообщает канцелярия и.о. премьер-министра Армении, председатель НС приветствовал визит Никола Пашиняна в Париж, поздравил его с днем рождения и пожелал успехов в его дальнейшей деятельности. «Господин премьер-министр, Армения - дружественная для Франции страна, и мы придаем большое значение постоянному развитию и расширению двусторонних отношений. В сложный для Армении период мы были в постоянном контакте с нашими армянскими коллегами, наши депутаты были рядом с Арменией. Своими шагами мы и впредь будем способствовать преодолению вызовов, стоящих перед армянским народом», - сказал Ришар Ферран.

Никол Пашинян поблагодарил за теплый прием и отметил, что Армения во все тяжелые времена чувствовала поддержку дружественной Франции, в том числе депутатов Сената и Национального Собрания. «Речь идет не только о политических деятелях, всего месяц назад в Армении был проведен соцопрос, и на вопрос, какая страна является другом Армении, большинство респондентов ответило - Францию. Естественно, мы заинтересованы в еще большем присутствии Франции в Армении», - сказал Никол Пашинян, отметив важность расширения присутствия французского бизнеса и инвесторов в Армении. Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул, что экономический компонент в двусторонних отношения должен стать более весомым.

Никол Пашинян коснулся сложившейся в Армении после Карабахской войны ситуации и отметил, что главной проблемой является ситуация с безопасностью вокруг страны. Исполняющий обязанности премьер-министра представил обстоятельства инцидентов на армяно-азербайджанской границе и в данном контексте подчеркнул дружественное отношение Франции. «В этой связи Франция выразила свою четкую, недвусмысленную и не оставляющую места для разночтений позицию», - сказал Никол Пашинян, отметив, что Армения в сотрудничестве с международными партнерами пытается урегулировать пограничную ситуацию дипломатическим путем.

Коснувшись нагорно-карабахского урегулирования, Никол Пашинян подчеркнул важность активной роли сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом процессе. Исполняющий обязанности премьер-министра подчеркнул важность принятых Сенатом Франции резолюций о необходимости независимости Нагорного Карабаха, а также об обеспечении возвращения армянских военнопленных.

Ришар Ферран добавил, что они внимательно следят за происходящими на Южном Кавказе процессами. «Франция на стороне Армении, передайте, пожалуйста, наше послание армянскому народу. Мы сделаем все возможное для установления стабильности в Армении и процветания страны. Вы всегда полагались на нас и можете полагаться на нас сейчас и в будущем», - подчеркнул председатель НС Франции.

Французская сторона еще раз подчеркнула важность сохранения территориальной целостности Армении, необходимость обеспечения скорейшего возвращения удерживаемых в Азербайджане военнопленных, сохранения армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе и привлечения ЮНЕСКО в этот процесс. «Мы надеемся, что после предстоящих выборов в Армении будет восстановлена сплоченность и страна продолжит путь в будущее», - сказал господин Ферран.

Было отмечено, что в Национальном Собрании Франции разрабатывается новая резолюция о возвращении армянских военнопленных, а также готовится визит парламентской группы дружбы Франция-Армения в Армению.

В ходе встречи собеседники обсудили ситуацию в регионе Южного Кавказа, предстоящие в Армении выборы, реализацию демократических реформ в Армении и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес.