Макрон: Азербайджанские силы должны уйти с суверенной территории Республики Армения

В начале встречи на лужайке возле Елисейского дворца оба лидера сделали заявления для прессы.

В своем выступлении Пашинян, в частности, сказал, что на предстоящей встрече предстоит обсудить обширную повестку дня.

Он подчеркнуть, что президент Франции давно планировал посетить Армения, однако в прошлом году такой визит не состоялся из-за пандемии Covid-19.

«Я надеюсь, что вместе мы преодолеем Covid-19 и другие кризисы. И мы будем рады видеть Вас, господин Президент, осенью в Ереване. Между Францией и Арменией существуют особые отношения, и важно отметить, что в этот период армянский народ, Республика Армения всегда чувствовали поддержку Франции и личную поддержку президента Макрона. Хочу подчеркнуть очень важное обстоятельство – с первого дня начала кризиса в нашем регионе президент Макрон говорил на языке правды, и этот голос был слышен во всем мире. Для нас это очень важно. Хочу подчеркнуть, что Франция и президент Макрон продолжают эту приверженность, и это очень важно с точки зрения выхода из кризисной ситуации в нашем регионе. Хочу подчеркнуть, что мы придаем большое значение роли Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, и деятельность сопредседателей очень важна для урегулирования нагорно-карабахской проблемы и кризисов в регионе, а также в плане установления прочного мира и стабильности», - отметил Пашинян.

По словам армянского лидера, после окончания осенней войны в Карабахе сопредседатели уже сделали три заявления, в которых, как отметил он, они фактически подтверждают свою готовность к взаимодействию и возобновлению переговоров по нагорно-карабахскому урегулированию.

«И сегодня, конечно же, мы обсудим эти возможности. Я хочу поблагодарить Францию за оказанную гуманитарную поддержку. Но мы подчеркиваем важность экономического участия Франции. В Армении существует множество программ, связанных с инфраструктурой, энергетикой, экономикой, в которых участие Франции очень важно для нас. Я рад констатировать, что правительство Франции и лично президент Макрон также заинтересованы в участии в этих программах. Я также считаю очень важным личное стремление Франции и президента Макрона к защите культурного наследия в нашем регионе, в том числе в Нагорном Карабахе. И, конечно же, мы придаем большое значение участию Франции во всех этих направлениях. И Республика Армения, и армянский народ заинтересованы в расширении этого взаимодействия, особенно в том, что как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция несет ответственность и участвует в обеспечении долгосрочной безопасности, мира и стабильности в нашем регионе. Я рад, что этот интерес сохраняется. Опять же, уважаемый президент, дорогой Эммануэль, я лично рад возможности встретиться. И я убежден, что наши сегодняшние обсуждения будут служить интересам дружбы наших стран, безопасности и стабильности в нашем регионе. И ваша роль в этом действительно очень важна».

В своем выступлении Макрон, в частности, отметил, что визит Пашиняна в Париж проходит в очень важный момент для Армения, которая сегодня переживает кризис безопасности.

«Начиная с заявления о прекращении огня от 9 ноября, мы отмечаем, что, хотя в целом режим прекращения огня сохраняется, однако предстоит еще многое сделать, и Франция готова помочь в этом вопросе. В первую очередь, это касается освобождения военнопленных и других задержанных, а также гуманитарной поддержки», - отметил президент Франции.

«Сохранение культурного наследия - как христианского, так и мусульманского - в Нагорном Карабахе и вокруг него - это очень важный вопрос. Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ Франция обязана сделать все, чтобы стороны достигли деэскалации и наладили диалог. Кроме того, я также хочу сказать, что делимитация и демаркация границ между Арменией и Азербайджаном должны происходить исключительно путем диалога, и не должно быть применения силы. Азербайджанские силы должны уйти с суверенной территории Республики Армения, и я призываю их вернуться на исходные позиции по положению на 11 мая. Мы постараемся помочь в установлении диалога. В этой сложной ситуации, в которой оказалась Армения, Франция, как всегда, рядом с Арменией. Мы также обсудим с Пашинян экономическое сотрудничество, мы наметили различные направления, обсудим сотрудничество в развитии инфраструктуры Армении. В эти трудные времена Франция полна решимости принести мир в регион. Франция была и будет солидарна с Арменией», - подчеркнул Макрон.

В рамках визита во Францию Пашинян также встретился с председателем Национального собрания Франции Ришаром Ферраном.

Ожидается, что визит завершится встречей Пашиняна с представителями местной армянской общины.

Из Парижа Пашинян отправится в Бельгию, где, помимо других встреч, он также встретится с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.