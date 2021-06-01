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Политика

Тер-Петросяну не о чем дебатировать с «бедствием, доведшем страну до погибели» – Мусинян

Арман Мусинян

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян отказался от публичных теледебатов с и.о. премьера Николом Пашиняном.

Об этом на своей странице в Facebook сегодня сообщил пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян.

Ранее Пашинян предложил Тер-Петросяну и второму президенту Роберту Кочаряну в преддверии внеочередных парламентских выборов провести 18 июня дебаты в эфире Общественного телевидения по теме Карабаха.

Как отметил Мусинян, Тер-Петросяну не о чем говорить с «бедствием, доведшем страну до погибели».

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