Тер-Петросяну не о чем дебатировать с «бедствием, доведшем страну до погибели» – Мусинян

Об этом на своей странице в Facebook сегодня сообщил пресс-секретарь Тер-Петросяна Арман Мусинян.



Ранее Пашинян предложил Тер-Петросяну и второму президенту Роберту Кочаряну в преддверии внеочередных парламентских выборов провести 18 июня дебаты в эфире Общественного телевидения по теме Карабаха.

Как отметил Мусинян, Тер-Петросяну не о чем говорить с «бедствием, доведшем страну до погибели».