Анаит Аванесян принесла извинения за ненадлежащее хранение тел и останков солдат

«Мое упущение заключалось в том, что после некоторых перемещений [тел и останков] я больше лично не посещала место для того, чтобы убедиться в подробностях хранения», - написала Анаит Аванесян на своей странице в Facebook.

Исполняющий обязанности министра заверила, что за прошедший год Центр судебной медицины сделал все возможное для проведения судебно-медицинских экспертиз и процесса идентификации.

Как было сказано накануне в официальном сообщении Минздрава, в связи с зарегистрированным фактом будет проведено служебное расследование с соответствующими последствиями, напомнила Анаит Аванесян.

«Считаю необходимым еще раз отметить, что министерство всегда старалось работать прозрачно, всегда находится на связи с родственниками погибших.

Сегодня Центр судебной медицины снова опубликует информацию о результатах экспертизы тел и останков. Отметим, что находящиеся в моргах тела и останки уже прошли экспертизу, иинформация о результатах всегда была доступна родственникам», - написала Анаит Аванесян.

Напомним, вчера в Telegram-каналах были распространены фотографии из морга Абовяна, на которых были видны небрежно сложенные мешки с телами и останками солдат на полу подвальном помещении. В Минздраве подтвердили, что фотографии были сделаны в морге и что тела идентифицированы и их должны забрать родственниками. Как отметили в министерстве, тела и останки временно хранят в подвале Центра, имеющем теплоизоляционные стены, что соответствует профессиональным требованиям хранения. Родственники пропавших без вести накануне устроили протест, после чего тела и останки солдат доставили в холодильную часть морга.