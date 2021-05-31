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Политика

Пресс-секретарь Пашиняна потребовала у экс-главы МИД Армении разъяснений

Мане Геворкян

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян ожидает от бывшего главы Министерства иностранных дел Ара Айвазяна разъяснений относительно объяснений о желании уйти в отставку в связи с несогласием с инициативами властей, которые противоречат национальным интересам.

Об этом в беседе с корреспондентом государственного информагентства «Арменпресс» заявила пресс-секретарь исполняющего обязанности премьера Мане Геворкян.

Она, в частности, заявила: «Мы благодарны господину Айвазяну за проделанную работу, но считаем, что наш государственный и национальный интерес обязывает, чтобы он публично разъяснил – кто, когда, где и как намеревался сделать какой-либо шаг или и вовсе принять решение, которое противоречило бы государственным и национальным интересам нашей страны. Ожидаем, что господин Айвазян публично предоставит разъяснения».

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