АНК и блок «Айастан» отреагировали на адресованное их лидерам приглашение Пашиняна участвовать в теледебатах

Так он отреагировал на приглашение и.о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна лидеру блока «Айастан» Роберту Кочаряну на теледебаты в преддверии досрочных выборов в парламент 20 июня.

31 мая во время встречи со сторонниками в Апаране Никол Пашинян сказал, что теледебаты состоятся 18 июня, подчеркнув, что он ожидает, что бывшие руководители Армении, в том числе второй и первый президенты Роберт Кочарян и Левон Тер-Петросян, ответят на вопросы по карабахской проблеме в прямом эфире.

«Жду и Роберта Кочаряна, и Левона Тер-Петросяна на теледебаты в прямом эфире 18 июня. Во время этих дебатов лучше всего будет видно, потому что очень легко говорить в закрытых залах, изображать из себя мачо. Приедете, встретимся лицом к лицу, поговорим», - заявил Пашинян.

На вопрос Радио Азатутюн, какова их позиция по предложению и.о. премьер-министра, заместитель председателя возглавляемой Левоном Тер-Петросяном партии «Армянский национальный конгресс» (АНК) Левон Зурабян ответил так: «Ну, сказал он что-то. А что разве нужно выражать свою позиции по всему, что он говорит?»

Из Общественного телевидения Радио Азатутюн сообщили, что намерены провести теледебаты в преддверии выборов, но день пока не определен, приглашения силам, участвующим в выборах, еще не отправлены.

Зурабян не стал отвечать на вопрос, будет ли АНК участвовать в теледебатах, если будет приглашение от Общественного телевидения, отметив, что не хочет отвечать на вопросы, содержащие слово «если».