Министерство обороны опровергает сообщения о новых пленных армянских военнослужащих

«30 мая в социальных сетях Азербайджана распространилась информация, что при переходе государственной границы Азербайджана в плен попали армянские военнослужащие. Несмотря на то, что эта информация была быстро опровергнута самими азербайджанскими государственными структурами, в том числе и соответствующим заявлением Государственной пограничной службы Азербайджана, некоторые пользователи социальных сетей и СМИ Армении все еще продолжают ее распространять.

Минобороны вновь призывает не распространять непроверенную, более того, ложную, а в данном случае даже официально опровергнутую информацию», - говорится в сообщении Минобороны Армении.