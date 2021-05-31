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Армения

Министерство обороны опровергает сообщения о новых пленных армянских военнослужащих

Здание Минобороны Армении в Ереване

Министерство обороны Армении опровергло сообщения о новом захвате армянских военнослужащих.

«30 мая в социальных сетях Азербайджана распространилась информация, что при переходе государственной границы Азербайджана в плен попали армянские военнослужащие. Несмотря на то, что эта информация была быстро опровергнута самими азербайджанскими государственными структурами, в том числе и соответствующим заявлением Государственной пограничной службы Азербайджана, некоторые пользователи социальных сетей и СМИ Армении все еще продолжают ее распространять.

Минобороны вновь призывает не распространять непроверенную, более того, ложную, а в данном случае даже официально опровергнутую информацию», - говорится в сообщении Минобороны Армении.

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