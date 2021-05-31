В списке избирателей Армении включены имена 2 581 093 граждан

Сегодня полиция опубликовала общее число избирателей, внесенных в реестр.

Полиция также сообщает, что начало процесса подачи заявлений о включении незарегистрированных избирателей по их местонахождению в списки для голосования начался 30 мая, за 20 дней до выборов.

Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня. Для участия в выборах заявки представили 27 политических сил – 23 партии и 4 блока.

Регистрация избирательных списков партий и блоков будет осуществляться до 18:00 сегодня.

Избирательная кампания стартует 7 июня и продлится до 18 июня.