Армения считает приемлемыми предложения РФ и МГ ОБСЕ по урегулированию ситуации на границе - Пашинян

Об этом сегодня заявил исполняющих обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Мы считаем, что эти предложения приемлемы, а также внесли предложения о том, как мы можем реализовать их на практике. Также принимаем предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где Россия - страна-сопредседатель. По этому вопросу есть консенсус», — сказал Пашинян.

По его словам, армянская сторона и сопредседатели предлагают войскам обеих стран зеркально отойти на первоначальные позиции. Уже после этого начнется процесс демаркации и делимитации под международной эгидой.



Накануне премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Баку поддерживает предложение России о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

