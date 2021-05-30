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Армения считает приемлемыми предложения РФ и МГ ОБСЕ по урегулированию ситуации на границе - Пашинян

Армения считает приемлемыми предложения стратегического союзника, России, а также Минской группы ОБСЕ по урегулированию ситуации на границе.

Об этом сегодня заявил исполняющих обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

«Мы считаем, что эти предложения приемлемы, а также внесли предложения о том, как мы можем реализовать их на практике. Также принимаем предложения сопредседателей Минской группы ОБСЕ, где Россия - страна-сопредседатель. По этому вопросу есть консенсус», — сказал Пашинян.

По его словам, армянская сторона и сопредседатели предлагают войскам обеих стран зеркально отойти на первоначальные позиции. Уже после этого начнется процесс демаркации и делимитации под международной эгидой.

Накануне премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил, что Баку поддерживает предложение России о создании трехсторонней комиссии по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией.

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