Пашинян на выборах рассчитывает получить 60% голосов

Об этом он заявил накануне, встречаясь с активом партии в разных районах Еревана.

«Я рассчитываю, что как минимум 60% граждан на предстоящих выборах проголосует за партию «Гражданский договор», поскольку именно это та планка, которая позволит свести на нет все заговорщические планы против Третьей республики», - отметил и.о. премьер-министра.

Пашинян также отметил, что впервые в новейшей истории в выборах будут участвовать все бывшие власти. Он предложил гражданам устроить свой «судебный процесс».

«У вас есть возможность судить их на политическом уровне. Вы можете вынести приговор за «27 октября», за «1 марта», за выведение Нагорного Карабаха из переговорного процесса, за сомнительные итоги выборов. Вы можете судить и меня», - заявил Никол Пашинян.