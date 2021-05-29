Предложение сопредседателей «полностью приемлемо» для Армении

«Предложение сопредседателей для нас полностью приемлемо. Как и призывают сопредседатели, мы готовы начать вывод войск из этого района, района Сотк-Хознавар, как только сопредседатели уточнят договоренность с Азербайджаном», - Пашинян заявил в субботу во время встречи в офисе партии «Гражданский договор» в ереванском районе Аван.

По словам и.о. премьер-министра, Армения готова приступить именно с этого участка к уточнению пограничных пунктов под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, а также выразил готовность полностью возобновить переговорный процесс по урегулированию карабахского вопроса под эгидой сопредседателей.

Никол Пашинян также коснулся вопроса относительно того, кто именно будет размещен на армяно-азербайджанской границе на участке Сотк-Хознавар в случае отвода войск двух стран.

«Если Россия согласна с идеей, то это могут быть российские пограничники, либо наблюдательские группы сопредседательства Минской группы ОБСЕ, либо комбинация пограничников и наблюдателей одновременно», - заявил он.