Сопредседатели МГ ОБСЕ: В вопросе разрешения пограничных споров применение силы или угрозы применения силы неприемлемы

В нем сопредседатели, в частности, сообщили, что 27 и 28 мая в Женеве они провели консультации с председателем Международного комитета Красного Креста Питером Маурером и Верховным комиссаром ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

В заявлении, распространенном на официальном сайте ОБСЕ, говорится:

«Во встречах участие принял и личный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Сопредседатели приняли к сведению известие о взятии в плен 27 мая шести армянских солдат и призвали к освобождению всех военнопленных и других задержанных по принципу “все и всех”.

Сопредседатели подчеркивают обязательство относиться к пленным в соответствии с международным гуманитарным правом. Они настоятельно призывают стороны немедленно снять все ограничения на гуманитарный доступ в Нагорный Карабах, а также призывают стороны претворить в жизнь все обязательства, взятые на себя заявлением о прекращении огня от 9 ноября.

Сопредседатели выражают обеспокоенность в связи с инцидентами на недемаркированной армяно-азербайджанской границе. В вопросе разрешения пограничных споров применение силы или угрозы применения силы неприемлемы. Призываем обе стороны предпринять срочные шаги, в том числе передислоцировать вооруженные силы для снижения напряженности и начала мирных переговоров и для проведения делимитации и демаркации границ. Сопредседатели готовы содействовать упрощению этих процессов», - говорится в заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ.

Придавая важность стабильному, мирному и процветающему будущему народов региона, сопредседатели МГ ОБСЕ призвали стороны в самые быстрые сроки начать действовать под их эгидой.